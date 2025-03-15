Стармер считает нужным оказывать давление на РФ для украинского урегулирования

Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Британии и ее партнерам следует оказывать давление на Россию для урегулирования украинского кризиса, заявил в субботу премьер Великобритании Кир Стармер.

"Учитывая развитие событий в последние дни, важно продолжать давление на Россию, чтобы она согласилась на переговоры. Думаю, что все вместе мы можем этого добиться", - приводит его слова The Guardian.

По мнению Стармера, "есть ощущение, что рано или поздно Россия начнет переговоры, серьезные дискуссии". "Однако это не означает, что нам нужно просто сидеть и ждать, когда это произойдет", - сказал он.

Премьер призвал продолжать помощь Украине, в том числе - в военной сфере.

В субботу Стармер проводит видеоконференцию по Украине с партнерами Великобритании.