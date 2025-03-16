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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту в воскресенье состыкуется с МКС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа в воскресенье по московскому времени состыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Стыковка Crew Dragon с МКС планируется в субботу в 23:30 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:30 мск).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был осуществлен пятницу (в субботу в 02:03 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. Они проведут на станции около четырех месяцев.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова, который в настоящее время работает на МКС, должен будет вернуться на Землю через несколько дней после прибытия Crew-10 в зависимости от погодных условий в районе приводнения корабля у побережья Флориды.

Falcon 9 Crew Dragon NASA SpaceX
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