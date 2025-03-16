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Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Экипаж американского многоразового корабля Crew Dragon вслед за стыковкой в воскресенье с Международной космической станцией (МКС) перешел на ее борт, сообщило NASA.

"Экипаж перешел на борт станции", - говорится в сообщении.

На МКС прибыл международный экипаж, в состав которого в рамках миссии Crew-10 входят космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. Они проведут на станции около шести месяцев.

Экипаж корабля встретили работающие в настоящее время на станции космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

На МКС теперь находятся 11 человек.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 07:04 по Москве).

Корабль был запущен в пятницу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова должен будет вернуться на Землю через несколько дней после прибытия Crew-10 в зависимости от погодных условий в районе приводнения корабля Crew Dragon у побережья Флориды.

Falcon 9 Crew Dragon NASA SpaceX
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