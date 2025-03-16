Не менее девяти человек стали жертвами авиаударов США по йеменской столице

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате авиаударов США по столице Йемена Сане погибли не менее девяти мирных жителей, сообщают арабские СМИ со ссылками на данные Минздрава йеменских хуситов.

"Были убиты девять мирных жителей, еще девять ранены, в том числе тяжело", - говорится в заявлении, которое публикуют арабские СМИ.

Источники с места событий информируют, что целью ударов был северный жилой район Шауб.

СМИ связывают американские удары с заявлением хуситов о возобновлении морских операций в поддержку населения сектора Газа.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам.

"Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов", - написал он в соцсети Truth Social.

Также он призвал Тегеран прекратить поддерживать мятежников в Йемене.

Операция ВС США по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам может продлиться как минимум несколько дней или недель.