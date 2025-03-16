Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 19 человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - До 19 мирных жителей увеличилось число жертв авиаударов США по Йемену, сообщил минздрав йеменских хуситов.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

По меньшей мере 13 мирных жителей были убиты и девять ранены в результате ударов по столице Йемена Сане, еще шесть человек погибли в результате налета на северную провинцию Саада. Среди жертв четверо детей и одна женщина. Еще одиннадцать человек были ранены, информировал минздрав.

По сообщениям американских СМИ в операции против йеменских хуситов принимает участие авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует также американская подводная лодка с крылатыми ракетами USS Georgia.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам.

Также он призвал Тегеран не поддерживать мятежников в Йемене.

СМИ связывают американские удары с заявлением хуситов о возобновлении морских операций в поддержку населения сектора Газа.