Не менее 34 человек стали жертвами непогоды в США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Как минимум 34 человека погибли из-за сильного ветра и торнадо в США, сообщает в воскресенье ABC News.

За последние сутки было зафиксировано более 40 торнадо в Алабаме, Миссури, Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, Иллинойсе, Индиане и Теннесси.

По данным Associated Press, в штате Миссисипи жертвами непогоды стали шесть человек, еще трое - в Арканзасе. Из-за дорожных аварий в условиях песчаной бури погибли 8 человек в Канзасе и три человека в техасском Амарилло.

В Оклахоме была объявлена эвакуация из-за распространения пожаров. Зафиксировано более 130 очагов возгорания, уничтожены или повреждены почти 300 домов.

По данным агентства, в зоне экстремальных погодных условий находятся территории с населением более 100 млн человек.