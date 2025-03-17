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Трамп направил Нацгвардию в Арканзас для борьбы с последствиями торнадо и штормов

Почти 40 человек погибли в результате разгула стихии на американском Юге и Среднем Западе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в Арканзас для оказания поддержки местным властям в ликвидации последствий ударивших в выходные торнадо и штормов.

"Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, затронувшими многие штаты Юга и Среднего Запада. (...) Национальная гвардия была развернута в Арканзасе, и моя администрация готова содействовать властям штатов и муниципалитетов, помогающим своим общинам восстановиться после нанесенного ущерба", - говорится в тексте распространенного пулом Белого дома заявления Трампа.

Серия разрушительных торнадо и штормов пронеслась над американским Югом и Средним Западом в минувшие пятницу и субботу.

По данным американских СМИ, по меньшей мере 37 человек погибли в Миссури, Арканзасе, Техасе, Оклахоме, Канзасе, Алабаме и Миссисипи.

Так, в Канзасе вызванные сильным ветром пылевые бури привели к столкновению более 70 автомобилей на трассе, а через Миссури пронеслись смерчи; в Арканзасе и других штатах сотни тысяч людей оставались без электричества.

По предварительным данным, суммарно в пострадавших штатах в пятницу было зафиксировано 557 штормов, 135 - в субботу, из них 32 пятничных и 34 субботних перешли в категорию торнадо.

Как отмечает NBC, согласно прогнозам, штормы в настоящее время смещаются на восток, угрожая теперь западу Пенсильвании, Флориде и Северной Каролине.

Дональд Трамп Арканзас Миссисипи Техас
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