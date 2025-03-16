В Северной Македонии в результате пожара на дискотеке погибли десятки человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек погибли в городе Кочани (Северная Македония) в результате пожара, который возник на дискотеке в ночь на воскресенье, сообщает македонский информационный портал Press24.

"Число жертв на данный момент точно неизвестно, но речь может идти о 20-50 погибших", - информирует портал.

Еще около 70 человек получили ожоги разной степени тяжести.

"Катастрофический трагический пожар случился около трех часов ночи в дискоклубе "Пульс" в городе Кочани", - отмечает Press24.

По первоначальным данным, причиной возгорания стало некорректное использование пиротехники во время концерта одной из поп-групп.