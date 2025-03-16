Жертвами пожара на дискотеке в Северной Македонии стали более 50 человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 50 человек погибли в городе Кочани (Северная Македония) в результате пожара, который возник на дискотеке в ночь на воскресенье, сообщил в эфире македонского телеканала А1 министр внутренних дел страны Панче Тошковски.

"По первоначальной информации, пожар возник из-за искры от пиротехнических средств, что вызвало возгорание кровли. По имеющимся на этот момент данным, погиб 51 человек. Более ста пострадали", - сказал он.

По его словам, сейчас проводится идентификация погибших, несколько ответственных людей уже задержаны.

На месте происшествия продолжается расследование.