Поиск

В Дохе состоялись переговоры эмира Катара с первым вице-премьером РФ Мантуровым

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани принял в Дохе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

"Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани этим утром провел переговоры с первым заместителем главы российского правительства Денисом Мантуровым", - говорится в сообщениях.

"Они обсудили вопросы, связанные с углублением двусторонних отношений и представляющие обоюдный интерес. Приоритетом для обоих народов продолжает оставаться дальнейшее развитие сотрудничества", - отмечаю СМИ.

Доха Катар Денис Мантурова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жертвами пожара на дискотеке в Северной Македонии стали более 50 человек

Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

В Северной Македонии в результате пожара на дискотеке погибли десятки человек

Не менее 34 человек стали жертвами непогоды в США

Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки
Операция США и союзников против хуситов

Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 19 человек

Операция США и союзников против хуситов

Не менее девяти человек стали жертвами авиаударов США по йеменской столице

Не менее девяти человек стали жертвами авиаударов США по йеменской столице
Операция США и союзников против хуситов

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6030 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов190 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });