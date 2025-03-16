В Дохе состоялись переговоры эмира Катара с первым вице-премьером РФ Мантуровым

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани принял в Дохе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

"Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани этим утром провел переговоры с первым заместителем главы российского правительства Денисом Мантуровым", - говорится в сообщениях.

"Они обсудили вопросы, связанные с углублением двусторонних отношений и представляющие обоюдный интерес. Приоритетом для обоих народов продолжает оставаться дальнейшее развитие сотрудничества", - отмечаю СМИ.