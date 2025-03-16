Мантуров передал эмиру Катара приветственное послание от Путина

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Приоритетные направления российско-катарского сотрудничества обсуждались на встрече в Дохе первого вице-премьера России Дениса Мантурова и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.

Согласно сообщению, Мантуров передал Аль Тани "теплый привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина".

На встрече "была обозначена необходимость поддержки прямых контактов деловых кругов двух стран для повышения качества торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", отметили в правительстве РФ.

Мантуров находится в Дохе с рабочим визитом для проведения 5-го заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Сопредседатель с катарской стороны - председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдел Рахман бин Джасим Аль Тани.

По данным ближневосточных СМИ, переговоры Мантурова и эмира Катара прошли утром в воскресенье.