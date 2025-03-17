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NYT сообщила, что США покинут группу по расследованию событий на Украине

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон выйдет из международной группы, которая занимается расследованием причин происходящих на Украине событий, сообщает в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Министерство юстиции, не привлекая внимания, проинформировало европейские официальные лица о том, что США выходит из международной группы, созданной для расследования в отношении лидеров, ответственных за вторжение на Украину", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что официально об этом решении должны будут объявить позже в понедельник. США направят письмо с соответствующим извещением в Евроюст, который является головной организацией группы.

США стали участниками так называемого Международного центра по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины, базирующегося в Гааге, в 2023 году.

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