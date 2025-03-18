США прекратили финансировать документирование "вывоза украинских детей" в Россию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа объявила о прекращении финансирования программы, в рамках которой отслеживались судьбы детей с Украины, которых вывозили на территорию России, пишет The Washington Post.

Об этом изданию сообщили американские чиновники, подтвердившие содержание документов, которые есть у WP.

По словам собеседников издания, эта мера воспрепятствовала передаче доказательств прокурорам, ведущим многочисленные уголовные дела по фактам, которые в Международном уголовном суде называли "незаконным перемещением детей с оккупированных территорий Украины".

Днем ранее американский Минюст США проинформировал Европу о выходе США из международной группы, созданной для расследования событий на Украине.

США стали участниками так называемого Международного центра по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины, базирующегося в Гааге, в 2023 году.