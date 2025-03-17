ЕС за два года предоставит помощь Сирии в размере до 2,5 млрд евро

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в Брюсселе в понедельник, что Евросоюз выделит на помощь Сирии около 2,5 млрд евро в 2025-2026 годах.

"По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году в свою страну могут вернуться 1,5 млн сирийцев. И ещё два миллиона человек, которые в настоящее время являются внутренне перемещёнными лицами, могут вернуться домой (...). Сирийцам необходима усиленная поддержка, независимо от того, находятся ли они за границей или решили вернуться домой. Вот почему Европейский союз сегодня увеличивает свои обязательства перед сирийцами - внутри страны и в регионе - почти до 2,5 млрд евро на 2025 и 2026 годы", - сказала глава ЕК на донорской конференции по Сирии.

"И мы призываем всех присутствующих здесь сегодня сделать то же самое, потому что в этот критический момент сирийский народ нуждается в нас больше, чем когда-либо", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По её словам, необходимо восстановить основные услуги; электричество подаётся только несколько часов в день, не хватает питьевой воды, а сирийским детям необходимо предоставить возможность вернуться в школы.

Кроме того, председатель ЕК назвала три задачи, на которых ЕС сосредоточил своё главное внимание, оказывая помощь Сирии: продолжение обеспечения самых неотложных гуманитарных потребностей, поддержка социально-экономического восстановления и содействие инклюзивному политическому переходу.