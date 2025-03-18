Участники конференции в Брюсселе пообещали Сирии помощь на 5,8 млрд евро

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила по итогу брюссельской донорской конференции для Сирии, что Евросоюз и его государства-партнеры пообещали выделить этой стране и ее соседям 5,8 млрд евро.

"Это поддержит Сирию в критический переходный период и удовлетворит острые потребности на местах. Это шанс для народа Сирии воспользоваться моментом и определить свою собственную судьбу", - написала Каллас в соцсети X.

17 марта в Брюсселе прошла девятая донорская конференция на министерском уровне "Поддержим Сирию". Выступая на конференции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит на помощь Сирии около 2,5 млрд евро в 2025-2026 годах.

"И мы призываем всех присутствующих здесь сегодня сделать то же самое, потому что в этот критический момент сирийский народ нуждается в нас больше, чем когда-либо", - подчеркнула глава ЕК.

На конференцию был приглашен министр иностранных дел в правительстве переходного периода Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.