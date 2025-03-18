Поиск

Участники конференции в Брюсселе пообещали Сирии помощь на 5,8 млрд евро

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила по итогу брюссельской донорской конференции для Сирии, что Евросоюз и его государства-партнеры пообещали выделить этой стране и ее соседям 5,8 млрд евро.

"Это поддержит Сирию в критический переходный период и удовлетворит острые потребности на местах. Это шанс для народа Сирии воспользоваться моментом и определить свою собственную судьбу", - написала Каллас в соцсети X.

17 марта в Брюсселе прошла девятая донорская конференция на министерском уровне "Поддержим Сирию". Выступая на конференции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит на помощь Сирии около 2,5 млрд евро в 2025-2026 годах.

"И мы призываем всех присутствующих здесь сегодня сделать то же самое, потому что в этот критический момент сирийский народ нуждается в нас больше, чем когда-либо", - подчеркнула глава ЕК.

На конференцию был приглашен министр иностранных дел в правительстве переходного периода Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.

ЕС ЕК Кая Каллас Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп намерен обсудить с Путиным среди прочего судьбу окруженных военных ВСУ

Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

Что произошло за день: понедельник, 17 марта

В мире отмечают День святого Патрика

В мире отмечают День святого Патрика

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Вучич заверил, что "Майдан" в Сербии невозможен

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

МИД Руанды обязал бельгийских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов

Павел Дуров подтвердил, что прибыл из Франции в Дубай

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6033 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });