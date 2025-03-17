США напрямую обсуждают с Киевом условия мирного урегулирования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп напрямую обсуждает с украинской стороной условия соглашения для разрешения кризиса, включая вопрос границ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник на брифинге.

"Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности напрямую вовлечены в переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией. В том числе они обсуждают, где будет проходить граница украинских территорий после установления мира", - сказала Левитт.

Она отметила, что "США никогда не были ближе к решению украинского конфликта, чем в настоящий момент", и что Трамп "всеми силами стремится положить этому конфликту конец".

Левитт добавила, что не собирается разглашать детали переговоров с Киевом во время брифинга, так как американская сторона озвучит подробности сразу после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

Трамп в минувшие выходные сообщил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным во вторник, 18 марта. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США может состояться во вторник. "Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам.