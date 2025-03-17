Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Американский президент намерен обсудить вопрос территорий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

"Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Он подчеркнул, что намерен обсудить с российским лидером вопрос территорий. "Я думаю, мы поговорим о территориях (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сообщил президент США.

Трамп напомнил, что многое из этого стороны уже обсуждали. "Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов", - сказал он.

По словам американского лидера, за выходные было проделано очень много работы. "Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить этому конец (урегулировать конфликт на Украине - ИФ) (...) Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", - сказал Трамп.