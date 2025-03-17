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В Баку сообщили об обстреле ВС Армении позиций азербайджанских военных

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении вечером в понедельник подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных, сообщило Минобороны Азербайджана.

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"17 марта с 17:25 до 21:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Сайбалы Гаракильского района, Ваган Ченберекского района и Истису Басаркечарского района, подвергали с перерывами обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.

В течение 16-17 марта это уже пятое сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле позиций ВС страны с армянской стороны.

Минобороны Армения подтверждает, что в соответствии с позицией аппарата премьер-министра готово расследовать факты, подтверждающие сообщение министерства обороны Азербайджана, в случае их передачи Армении.

Все распространенные 16-17 марта сообщения Минобороны Азербайджана об обстрелах позиций ВС страны были опровергнуты армянской стороной.

Армения Азербайджан
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