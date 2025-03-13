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Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Баку и Ереван завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Байрамов, слова которого приводят азербайджанское агентство Report, заявил, что Армения приняла предложения Азербайджана касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.

"На следующем этапе Баку ожидает внесения Арменией изменений в ее конституцию", - заявил глава МИД.

Джейхун Байрамов Азербайджан Армения
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