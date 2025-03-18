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Audi сократит 7,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2029 года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Audi, входящий в Volkswagen Group, планирует сократить 7,5 тыс. рабочих мест в ФРГ до 2029 года.

Сокращения, являющиеся частью плана увеличения производительности и рентабельности Audi, как ожидается, помогут ей добиться цели уменьшения ежегодных расходов более чем на 1 млрд евро.

"Экономические условия становятся все более сложными, конкурентное давление и политическая неопределенность ставят компанию перед огромными проблемами", - говорится в сообщении Audi.

Сокращения коснутся, в частности, административного персонала и не затронут работников предприятий Audi.

"Увольнений по операционным причинам не будет до конца 2033 года", - заявил глава Audi Гернот Дёлльнер.

"Компания должна станет более быстрой, более гибкой и более эффективной", - сказал он.

Дёлльнер также сообщил, что Audi планирует инвестировать порядка 8 млрд евро в германские предприятия.

Общее число сотрудников Audi в мире насчитывает более 87 тыс. человек, в том числе, 54 тыс. в Германии.

Audi Германия
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