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Morgan Stanley сократит до 3% рабочих мест

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Morgan Stanley планирует в марте сократить 2-3% глобального штата, насчитывающего 80 тысяч человек, сообщает MarketWatch со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, готовящиеся сокращения связаны не с текущими рыночными условиями, а, скорее, с внутренними факторами, включая производительность сотрудников, их местонахождение, а также контроль расходов.

Сокращения затронут практически все направления бизнеса Morgan Stanley, но не коснутся финансовых советников, отметил источник.

Частично сокращения могут быть связаны с автоматизацией некоторых функций в банке и внедрением ИИ-решений, отмечает MarketWatch.

Ранее в марте СМИ сообщали, что Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить 3-5% рабочих мест этой весной.

Бумаги Morgan Stanley подорожали на 29% за последние 12 месяцев.

Goldman Sachs Morgan Stanley США
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