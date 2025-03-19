Morgan Stanley сократит до 3% рабочих мест
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Morgan Stanley планирует в марте сократить 2-3% глобального штата, насчитывающего 80 тысяч человек, сообщает MarketWatch со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, готовящиеся сокращения связаны не с текущими рыночными условиями, а, скорее, с внутренними факторами, включая производительность сотрудников, их местонахождение, а также контроль расходов.
Сокращения затронут практически все направления бизнеса Morgan Stanley, но не коснутся финансовых советников, отметил источник.
Частично сокращения могут быть связаны с автоматизацией некоторых функций в банке и внедрением ИИ-решений, отмечает MarketWatch.
Ранее в марте СМИ сообщали, что Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить 3-5% рабочих мест этой весной.
Бумаги Morgan Stanley подорожали на 29% за последние 12 месяцев.