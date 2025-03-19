Лондон и Брюссель обсуждают возможности наращивания поставок оружия Киеву

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз ведут переговоры по ускорению оружейных поставок Украине до возможных договоренностей о прекращения огня, сообщает Bloomberg, ссылаясь на британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

"Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом плане (...)", - сообщил Лэмми агентству.

Министр пояснил, что вопросы увеличения Киеву военной помощи он обсуждал с главой дипломатии ЕС Каей Каллас на встрече в Лондоне во вторник.

По его словам, эта идея также выдвигалась на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки" в Канаде на прошлой неделе.

Bloomberg обращает внимание, что данное заявление глава британского МИД сделал до окончания телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам в Брюсселе, что инициатива Каллас о дополнительной военной помощи Украине в 2025 году полностью рассчитана на добровольное участие в ней.

Ранее Каллас, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, заявила, что ее инициатива по дополнительному вооружению Украины получила широкую поддержку глав МИД стран Евросоюза, но дискуссии продолжаются.

"Есть обширный политический консенсус по оборонной инициативе в 40 млрд евро. В настоящее время дискуссии идут о деталях", - сказала глава дипломатии Евросоюза.