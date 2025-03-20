Премьер-министр Швеции не считает рискованными закупки вооружений у США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не видит риска для безопасности Швеции в приобретении вооружений у США, передают западные СМИ. Его спросили о рисках при покупке американского оружия.

"Нет, я вообще не сказал бы такого. У нас отличный опыт сотрудничества с США в оборонной промышленности", - ответил он.

При этом Кристерссон считает, что европейская оборонная промышленность должна стать сильнее.

"И шведскому оборонно-промышленному комплексу, и многим европейским странам пошло бы на пользу некоторое уменьшение зависимости от оборонного производства США", - сказал премьер-министр.

Ранее в марте премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава слишком зависит от Вашингтона в сфере безопасности, и что он отдал распоряжение подыскать альтернативы сделке на $13,29 млрд на закупку у США 88 истребителей-бомбардировщиков F-35.

19 марта Financial Times со ссылкой на проект Еврокомиссии сообщала, что ЕС не стоит допускать передачи заказов оружейным компаниям США, Британии и Турции из средств фонда в 150 млрд евро, предназначенного для укрепления обороны союза, пока эти государства не заключат соглашения в военной сфере с Евросоюзом.

Кроме того, фонд не должен предназначаться для приобретения у третьих стран такого оружия, в отношении применения которого или отдельных его компонентов производитель может вводить ограничения. По данным FT, к таким вооружениям относится производимый в США зенитный ракетный комплекс Patriot и ряд других типов американского оружия.