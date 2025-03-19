В США рассекречены документы об убийстве президента Джона Кеннеди

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Национальной архив США в соответствии с указанием президента Дональда Трампа опубликовал все рассекреченные документы, касающиеся убийства бывшего главы государства Джона Кеннеди.

Накануне Трамп заявил, что "люди десятилетиями ждали", чтобы увидеть эти документы.

Указ, предписывающий обнародовать тысячи файлов, связанных с убийствами Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, был подписан президентом вскоре после вступления в должность.

CNN напоминает, что значительная часть файлов, касающихся убийства Кеннеди, уже была опубликована при администрации предыдущего президента Джо Байдена.