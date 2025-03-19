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Что случилось этой ночью: среда, 19 марта

Телефонный разговор Путина и Трампа, пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, назначение главы Ненецкого автономного округа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным "очень хорошим и плодотворным". По его словам, обсуждались многие элементы мирного урегулирования. В частности, стороны договорились о немедленном прекращении огня в отношении всей энергетической инфраструктуры.

- Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Американскую сторону будут представлять советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

- Президент Владимир Путин в ходе встречи с бывшим премьер-министром Запорожской области Ириной Гехт предложил ей занять пост главы Ненецкого автономного округа, она согласилась.

- Российские ПВО отразили удары беспилотников ВСУ по станице Кавказской в Краснодарском крае. Из-за падения обломков БПЛА загорелась местная нефтебаза. Работа предприятия приостановлена. 30 сотрудников эвакуированы.

- Группировка войск "Запад" уничтожила за сутки две станции спутниковой связи Starlink и 21 пункт управления беспилотниками ВСУ. Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен.

- Летевший в Братск самолет компании S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности. На борту находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- Национальный архив США в соответствии с указанием Дональда Трампа опубликовал все рассекреченные документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Накануне Трамп заявил, что "люди десятилетиями ждали", чтобы увидеть эти документы.

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