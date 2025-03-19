Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

Ограничения против Ахмедова были введены в апреле 2022 года, когда Великобритания предприняла масштабное обновление российского сегмента санкционного списка в ответ на события на Украине.

Тогда же санкции против Ахмедова ввел и Евросоюз, но еще в 2023 году снял их.

В России Ахмедов получил известность как совладелец газодобывающей компании "Нортгаз" (продал свою долю еще в 2012 году). В рейтинге Forbes 2024 года его состояние оценивалось в $1,6 млрд.