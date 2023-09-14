В Евросоюзе объяснили исключение четверых россиян из санкционных списков ЕС

В Брюсселе заявили, что юридических причин оставлять их в списках больше нет

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Четверо россиян исключены из санкционного списка ЕС, потому что на них больше не распространяются критерии, на основании которых были введены ограничительные меры, объяснил пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.

"ЕС принял 11 пакетов санкций против России, и к этим санкциям всегда прилагается список лиц и организаций, внесенных на основе определенных критериев. Каждый пакет санкций регулярно пересматривается. И когда констатируется, что больше нет юридических причин оставлять в списке тех или иных подсанкционных лиц или организаций, они оттуда удаляются, и это означает, что санкции сняты", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он объяснил, что в отношении освобожденных от санкций четверых россиян соответствующие критерии перестали действовать, но отказался вдаваться в подробности, сославшись на то, что решения по санкциям принимались государствами-членами консенсусом и конфиденциально.

При этом представитель Борреля отметил, что из внесенных в список почти 1,8 тыс. физических и юридических лиц при пересмотре санкций из него были исключены 10 субъектов. Иногда кого-то исключают из списка по причине смерти, иногда по другим причинам, например, если человеку удалось доказать Совету ЕС, то есть государствам-членам, что критерии для введения санкций на них больше не распространяются, и нет причин оставлять их в списке, сказал пресс-секретарь.

Накануне Совет ЕС принял решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, которых в Евросоюзе считают виновными в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Из постановления совета, опубликованного 14 сентября, следует, что из санкционного списка исключены четыре человека.

Согласно публикации в "Официальном журнале" ЕС, санкции сняты с владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова. Из списка также исключен полковник Георгий Шуваев, погибший в октябре 2022 года.