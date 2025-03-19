Израиль начал точечные наземные операции в секторе Газа для расширения буферной зоны

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили начало точечных наземных операций в центральной и южной частях сектора Газа, направленных на расширение буферной зоны, сообщает в среду официальный телеграм-канал ЦАХАЛ.

"За прошедший день войска ЦАХАЛ начали целенаправленную деятельность с целью расширения зоны контроля и создания частичной буферной зоны между северной и южной частями Газы", - говорится в сообщении.

Ближневосточные СМИ отмечают, что в настоящий момент войска Израиля захватили около половины территории коридора Нецарим, разделяющего сектор Газа на северную и южную части, вплоть до главной автомагистрали региона - Салах-ад-Дин.

Ранее сообщалось, что танки ЦАХАЛ вошли в коридор Нецарим.