Палестинские медики сообщили о 85 погибших в Газе из-за очередных ударов Израиля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В ночных и утренних ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа погибли как минимум 85 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на службы здравоохранения анклава.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что наносили удары только по военным целям.

Всего с момента возобновления израильских атак ранее в марте, согласно палестинским данным, погибли более 710 человек, в основном, женщины и дети. Еще более 900 человек получили ранения.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили нанесение массированных ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал от ХАМАС немедленно отпустить всех оставшихся у группировки заложников и пригрозил в противном случае использовать весь израильский военный потенциал против ХАМАС. В свою очередь представитель израильского правительства Давид Менсер отмечал, что возобновление боевых действия в Газе координировалось с Вашингтоном.