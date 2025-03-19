Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки оружия хуситам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Иран должен незамедлительно остановить передачу вооружений йеменским мятежникам-хуситам.

"Поступают сообщения о том, что, хотя Иран ослабил интенсивность поставок военного оборудования и общую поддержку хуситов, он все еще снабжает их в большой мере. Иран должен немедленно прекратить эти поставки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он выразил уверенность, что хуситы проиграют в любом случае, раньше или позже.

Во вторник хуситы заявили, что не намерены оставлять без ответа возобновление ударов Израиля по сектору Газа.

В минувшую субботу Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.