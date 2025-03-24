Глава МИД Ирана выразил готовность к непрямым переговорам с США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о возможности вести опосредованные переговоры с Вашингтоном и добавил, что Иран будет передавать США послания через посредников, сообщает агентство IRNA.

Прямых переговоров с Вашингтоном не будет до тех пор, пока США "не изменят подход к Исламской Республике Иран", отметил министр.

Аракчи также выразил уверенность в том, что "никому в голову не придет атаковать Иран, ведь понятно, какими будут последствия". В то же время он подчеркнул, что Иран находится "в полной готовности".

На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на источники передавал, что президент США Дональд Трамп в ранее полученном Аракчи письме к руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи потребовал за два месяца добиться нового соглашения по иранской ядерной программе.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года Трамп в ходе своего первого президентского срока вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.