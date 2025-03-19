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Axios сообщил, что Трамп отвел Ирану два месяца на заключение новой ядерной сделки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в письме к руководителю Исламской республики Иран аятолле Али Хаменеи потребовал за два месяца добиться нового соглашения по иранской ядерной программе, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Один представитель властей США и два источника, знакомых с письмом, заявили Axios, что письмо Трампа к Хаменеи включает срок в два месяца на достижение новой ядерной сделки", - информирует портал.

"По словам источников, тон письма Трампа к Хаменеи – "жесткий". С одной стороны, в нем предлагаются переговоры по новой ядерной сделке, но с другой стороны, содержатся предостережение по поводу последствий, если Иран откажется от предложения и продолжит развивать ядерную программу", - отмечает Axios.

Источники уточнили, что до передачи письма США проинформировали несколько союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, о его содержании.

В Белом доме и постпредстве Ирана при ООН не стали комментировать эту информацию.

13 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что получил письмо от Трампа. Послание привез дипломатический советник президента ОАЭ Мухаммед Анвар Гаргаш. Он посетил Тегеран, где Аракчи провел с ним переговоры.

До этого Хаменеи заявлял, что слова властей США о готовности вести переговоры с Ираном по ядерной программе являются уловкой, направленной на улучшение мнения о Вашингтоне в мире.

США Иран Дональд Трамп Али Хаменеи
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