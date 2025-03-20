Делегация Израиля отправится в США на переговоры по ядерной программе Ирана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Делегация из высокопоставленных израильских официальных лиц, как ожидается, в начале следующей недели прибудет в США для стратегических переговоров по проблеме иранской ядерной программы, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный представитель властей США заявил, что обсуждения, скорее всего, сконцентрируются на вопросе иранского атома и возможности переговоров между США и Ираном", - информирует портал.

Накануне Axios со ссылкой на источники передавал, что президент США Дональд Трамп в письме к руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи потребовал за два месяца добиться нового соглашения по иранской ядерной программе.

Однако, по словам представителя израильских властей, руководство Израиля считает соглашение маловероятным и хотело бы выработать общий план действий США и Израиля на случай, если эскалация ситуации приведет к применению военной силы.

Также стороны могут обсуждать переговоры Израиля и Ливана об их пограничных спорах и конфликт в секторе Газа.

Портал напоминает, что это первое с момента инаугурации Трампа на посту президента США заседание американо-израильской стратегической консультативной группы.

В израильскую делегацию войдут министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, сотрудники Совета национальной безопасности, разведслужбы "Моссад", МИД, Минобороны. С американской стороны в консультациях примут участие советник президента США по нацбезопасности Майк Уолnц, служащие Пентагона, Госдепа, разведсообщества.

В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Президент заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Трамп стремится решить иранский ядерный вопрос путем дипломатии, однако в случае необходимости будет готов и к силовым действиям.