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Хуситы сообщили о нанесении ракетного удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за запуск баллистической ракеты по Израилю, заявив, что удар был нацелен на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

"Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию, направленную против аэропорта Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении представителя хуситов Яхья Сари, опубликованном в Telegram-канале мятежников.

Сари отметил, что операция "успешно достигла своей цели".

Кроме того, он заявил, что хуситы "активизировали атаки на военные корабли противника в Красном море", в том числе на атомный авианосец США USS Harry Truman .

"Мы продолжим блокировать израильское судоходство и поддерживать Газу до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята", - заявил представитель хуситов.

"Авиаудары не помешают Йемену выполнить свой долг по поддержке Палестины", - добавил он.

Ранее армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram, что "ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, прежде чем она пересекла израильскую территорию".

Израиль Бен-Гурион Тель-Авив Йемен
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