Израильские военные заявили о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в четверг сбили ракету, которая стартовала с территории Йемена.

"После того как в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, ВВС уничтожили запущенную из Йемена ракету до того, как она оказалась над территорией Израиля", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По данным The Times of Israel, ранее сирены воздушной опасности включали в Иерусалиме и его окрестностях, в районе Мертвого моря, на Западном берегу реки Иордан. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Йеменские мятежники-хуситы в минувший вторник пообещали, что предпримут действия в связи с возобновлением ударов Израиля по сектору Газа.

После этого неоднократно поступали сообщения о перехвате израильскими военными ракет, запущенных из Йемена.