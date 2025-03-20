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Премьер Словакии не исключил, что заблокирует дальнейшие санкции ЕС против РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что может наложить вето на принятие антироссийских санкций ЕС, если ограничительные меры будут мешать мирному решению украинского конфликта, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы будем готовы наложить вето на любые новые санкции, если посчитаем, что они препятствуют установлению мира на Украине", - цитируют Фицо западные СМИ.

"Мы не можем настаивать на принятии санкций любой ценой. Может настать момент, когда мы скажем, что не согласны с такими мерами, потому что считаем санкции неэффективными в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине", - объяснил премьер Словакии.

Словакия ЕС РФ Роберт Фицо Украина
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