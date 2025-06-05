Словацкие парламентарии высказались против антироссийских санкций

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Словакии одобрили резолюцию об отмене санкций в отношении России, сообщают в четверг словацкие СМИ.

Голосование состоялось по предложению правящей Словацкой национальной партии (СНП), однако на нем отсутствовали представители оппозиции - из 75 депутатов, присутствовавших на заседании, 51 проголосовал "за", 23 - воздержались, один депутат высказался против. Всего в парламенте Словакии 150 мест.

"Это историческая резолюция - первый такой документ в странах ЕС. В нем четко указано, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике. И парламент Словакии согласился с этим", - прокомментировал итоги голосования председатель СНП Андрей Данко.

Резолюция обязывает членов правительства Словакии не голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах, отмечают словацкие СМИ