США 24 марта запустят на орбиту разведывательный спутник NROL-69

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с аппаратом NROL-69 Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты со спутником планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 13:48 по времени Восточного побережья США (в 20:48 по Москве).

Сведения о технических данных спутника, его орбите строго засекречены.

По данным американских специализированных СМИ, стоимость проекта составляет $52 млн. Вес забрасываемого на геостационарную орбиту аппарата достигает 8,3 тонны.