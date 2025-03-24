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США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 13:48 по времени Восточного побережья США (в 20:48 мск). Примерно через полтора часа космический аппарат был выведен на заданную орбиту.

Сведения о технических данных спутника и его орбите засекречены. По данным американских специализированных СМИ, стоимость проекта составляет $52 млн. Вес забрасываемого на геостационарную орбиту аппарата - 8,3 тонны.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базу во Флориде.

Falcon 9 SpaceX
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