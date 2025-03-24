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Несколько европейских стран скорректировали правила въезда в США для трансгендеров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран призвал своих трансгендерных и небинарных путешественников, желающих въехать в США, к осторожности при оформлении виз и других разрешительных документов, сообщил портал Axios.

В сообщении отмечается, что на обновленной странице МИД Дании говорится: "Если в вашем паспорте указано гендерное обозначение X (небинарная гендерная идентичность - ИФ) или вы сменили пол, перед поездкой рекомендуется связаться с посольством США, чтобы получить инструкции о дальнейших действиях".

МИД пояснил, что при подаче заявления на получение визы следует иметь в виду, что "может быть только два гендерных обозначения на выбор: мужское или женское".

Неделей ранее аналогичное обновление было внесено на странице МИД Финляндии, пишет Axios.

"Если пол, указанный в паспорте заявителя, не соответствует полу, присвоенному при рождении, власти США могут отклонить ходатайство о выдаче разрешения на поездку или визы", - предупредило министерство.

МИД Германии также отметил, что путешественник, планирующий поездку в США, в заявлении на визу должен указывать, являются он мужчиной или женщиной.

В сообщении говорится, что эти рекомендательные изменения были внесены в связи с тем, что "граждане нескольких европейских стран были задержаны иммиграционными властями США из-за проблем с туристическими визами".

Указом президента США Дональда Трампа госсекретарю и министру внутренней безопасности предписывается следить за тем, чтобы документы, выдаваемые правительством США, такие, как паспорта и визы, "точно отражали пол владельца", который "не подлежит изменению".

Администрация Трампа с первых дней своего пребывания у власти "сделала ограничение прав трансгендерных американцев ключевым приоритетом", уделяя особое внимание приему на военную службу, участию в спорте, другим аспектам повседневной жизни, напоминает Axios.

США Дональд Трамп Финляндия Германия Дания
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