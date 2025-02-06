Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

Он пообещал добиваться таких же мер на Олимпиаде 2028 года

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду поставил подпись под указом, который вводит запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки.

"Отныне женский спорт будет только женским", - сказал Трамп в Белом доме перед подписанием документа. Он сообщил о тысячах случаях участия трансгендеров в женских соревнованиях в США за последние годы. Также президент напомнил о случае с двумя боксерами, победившими на недавней Олимпиаде в Париже, которых допустили к женским соревнованиям, несмотря на подозрения о том, что они - биологические мужчины.

"Сегодня всему этому настает конец", - заверил Трамп. По его словам, принимаемые Белым домом меры позволят не допускать трансгендеров до соревнований во всех школах и колледжах США с государственным финансированием. "Если окажется, что мы упустили какие-то лазейки, то подготовим дополнительный указ", - пообещал американский президент.

Он также пообещал принять меры, чтобы трансгендеры не участвовали в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. "Мы не допустим подобное. И никто не сможет нам помешать", - сказал глава государства.

Указ Трампа требует от министерства образования уведомлять учебные заведения, что если их администрация позволит учащимся, рожденным мальчиками, соревноваться с женщинами, то это можно будет расценить как нарушение "Раздела IX" - федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ. Согласно ему, допустившие нарушения учреждения более не должны получать федеральное финансирование. IX. Кроме того, американские власти будут призывать применять аналогичные правила в других спортивных ассоциациях, не связанных со школами и колледжами.

Также Госдеп США получит предписание проверять визы спортсменов, въезжающих в США, чтобы убедиться, что рожденные мужчинами не выдают себя за женщин.

Указ подписан в Национальный день девочек и женщин в спорте, который отмечается в США в первую неделю февраля

В двух десятках американских штатов уже действует запрет на атлетов-трансгендеров, в других от них требуют показывать предписания врачей и год проходить гормональную терапию, в третьих никаких ограничений не действует.

Агентство Associated Press (AP) отмечает, что в ходе предвыборной кампании Трампа оказалось, что его обещание "держать мужчин подальше от женского спорта" популярно независимо от партийных предпочтений. Опрос AP показал, что более половины респондентов считает, что правительственная поддержка прав трансгендеров зашла слишком далеко.

20 января на церемонии инаугурации Трамп заявил, что с этого момента американские власти считают существующими лишь мужской и женский гендеры. Он подчеркнул, что положит конец попыткам "заниматься социальной инженерией в отношении расы и гендера" применительно к любым аспектам частной и общественной жизни в США.

29 января Трамп запретил в США операции по изменению пола у лиц, не достигших 19-летнего возраста.