В Белоруссии пройдет инаугурация Лукашенко

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Во вторник состоится инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта", - сообщало госагентство БелТА со ссылкой на полученную информацию в ЦИК Белоруссии.

Согласно Конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

3 февраля Центризбирком Белоруссии подвел окончательные итоги президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом 86,82%. Явка на прошедших 26 января президентских выборах, по данным ЦИК, составила 85,69% от общего числа избирателей.

Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Белоруссии с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.