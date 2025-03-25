NASA планирует 21 апреля отправить очередной корабль Cargo Dragon к МКС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX 21 апреля отправится к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-32 планируется осуществить в 04:15 по времени Восточного побережья США (в 11:15 по московскому времени) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль доставит на станцию более 2,7 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже 12-й полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по ноябрь 2024 года компания SpaceX осуществила 31 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.



