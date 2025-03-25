В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага нового созыва во вторник собрались на первое заседание, сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

Вступительную речь на произнёс старейшина Бундестага Грегор Гизи (партия "Левые") - член парламента, находящийся на посту дольше всех.

В частности, Гизи предложил Бундестагу создать комитеты для обсуждения особо сложных и спорных вопросов. В качестве таких тем он назвал вопросы справедливого распределения налогового бремени, финансирования системы здравоохранения и реформу по сокращению бюрократии.

Кроме того, Гизи попросил федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера созвать комитет по защите демократии.

Ожидается, что новым председателем Бундестага и преемницей Барбель Бас станет депутат от Христианско-демократического союза Юлия Клёкнер. Её заместители пока не назначены.

Позднее во вторник уходящий канцлер Олаф Шольц и его министры получат свидетельства об отставке от федерального президента. Однако Шольц продолжит исполнять обязанности главы правительства до назначения нового канцлера.