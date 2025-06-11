Володин спросил Бундестаг об оценке гражданами Германии идеи отправить ракеты Taurus Украине

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в открытом письме президенту Бундестага Юлии Клекнер предупредил об угрозе втягивания Германии в вооруженный конфликт с Россией в случае передачи крылатых ракет Taurus Киеву.

"Сегодня же правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры", - говорится в письме Володина, опубликованном на сайте палаты парламента.

Он добавил: "Таким образом, вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией". "У вас есть на это мандат от немецкого народа? От ваших избирателей?" - спросил председатель Госдумы.

Вместе с тем, он напомнил, что "на протяжении многих десятилетий после Второй мировой войны наши страны много сделали для того, чтобы не только залечить военные раны, но и построить взаимовыгодные, дружеские отношения между российским и немецким народами".

"Мы знаем, что в ФРГ много людей, которые искренне стремятся развивать отношения с Россией. Мы со своей стороны всегда и искренне стремились к этому и не сделали ни одного шага против интересов Германии. Подчеркну - ни одного. А к чему стремится ваше правительство? К новым конфликтам? Зачем? И кто выиграет от этого? Германия выиграет? Задайте себе этот вопрос еще раз. И ответьте на него, но только честно", - написал Володин.

Письмо председателя Госдумы в адрес Клекнер было опубликовано в среду на официальном сайте Думы. Таким образом Володин ответил на письмо президента Бундестага, которая ранее в открытом формате отреагировала на предыдущее обращение Володина в связи с заявлениями канцлера Германии об итогах Второй мировой войны.

Володин напомнил, что в его обращении "речь шла прежде всего о восстановлении исторической справедливости и признании того факта, что главную роль в уничтожении немецкого нацизма сыграл именно советский народ и его Красная Армия".

"Мы с уважением относимся к вкладу союзников в победу во Второй мировой войне. Никогда не забудем и героическую борьбу немцев-антифашистов. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 миллионов человек, США - 418 тысяч, Великобритания - порядка 300 тысяч, а Франция вообще капитулировала перед нацистской Германией, хотя отдельные ее представители доблестно воевали до победы, в том числе и на Восточном фронте", - написал председатель Госдумы.

Володин также напомнил, что в послевоенное время "именно Советский Союз выступал против раздела Германии, а позже сыграл ключевую роль в ее объединении в 1990 году".

"Что касается "демократически избранного правительства" в Киеве, то хотел бы напомнить, что президентский срок главы украинского государства истек год назад", - отметил председатель Госдумы.

Кроме того, он сообщил, что направил Клекнер отдельным письмом документальные свидетельства преступлений украинской стороны против мирного населения, а "желающие ознакомиться с ними (в переводе на европейские языки) непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной Думы".