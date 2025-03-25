Продажи новостроек в США в феврале выросли слабее прогноза

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 680 тыс. с ранее объявленного январского уровня, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи новостроек выросли на 5,1%, в феврале 2024 года показатель составлял 643 тыс.

Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце составила $414,5 тыс.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец февраля составляло 500 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,9 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.