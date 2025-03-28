Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин (второй справа) и советник директора ФСБ Сергей Беседа (второй слева) после окончания переговоров в Эр-Рияде Фото: МИД РФ/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Возможность для прорыва после консультаций российской и американской делегаций в Эр-Рияде есть, но очень многое будет зависеть от ситуации на земле, в том числе в украинских политических кругах, заявил телеканалу "Россия-24" председатель комитета Совета Федерации по международным делам, участник делегации России на консультациях Григорий Карасин.

"Установилась (в ходе консультаций в Эр-Рияде - ИФ) неплохая атмосфера, она ни к чему радикальному, прорывному не привела пока, но возможности для этого есть. Очень многое зависит от ситуации на земле, в том числе в политических кругах Украины, что там будет дальше происходить", - сказал он.

"Расставались мы через 12 часов общения как уже люди понимающие, знающие друг друга. Есть еще шероховатости в поведении, (так как - ИФ) разные привычки у переговорных команд, (...) американцы немножко нервничали в начале. Но потом, по-моему, нервозность прошла - они поняли, что напротив сидит команда цивилизованных, аргументированных собеседников", - сказал сенатор.

Консультации делегаций России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта.