Белоруссия продлила эмбарго на ввоз ряда товаров из Литвы до октября

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до 1 октября 2025 года запрет на ввоз отдельных товаров из Литвы, сообщила пресс-служба белорусского Совмина.

"Изменения внесены в постановление Совмина от 14 марта 2024 года № 182, которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения", - говорится в сообщении.

14 марта 2024 года Белоруссия запретила ввоз ряда продовольственных и непродовольственных товаров с территории Литвы. С тех пор запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории Белоруссии следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Введение запрета на ввоз стало ответной мерой белорусских властей на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

Еще одной ответной мерой тогда стало расширение перечня товаров литовского происхождения, запрещенных ко ввозу и реализации на территории Белоруссии, которое было принято в декабре 2021 года. В перечень товаров, запрещенных ко ввозу и реализации на территории Белоруссии, включены происходящие из Литвы молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники.

Помимо этого, Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров из недружественных стран, после чего это решение неоднократно продлевалось. В перечне к постановлению приведены два десятка позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

Позже решением белорусского правительства документ дополнило "введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в республике Беларусь в достаточных объемах".

В список стран, которые проводят недружественную политику в отношении Белоруссии, включены страны - члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.