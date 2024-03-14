Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров с территории Литвы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда продовольственных и непродовольственных товаров с территории Литвы, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

"Правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - ИФ)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории республики следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств".

"Введение запрета на ввоз - ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска", - пояснили в пресс-службе.

Еще одной ответной мерой, как отметили в пресс-службе, стало расширение перечня товаров литовского происхождения, запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии.

"Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 г. N700. В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

Как сообщалось, Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось. В перечне к постановлению два десятка позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

Позже решением белорусского правительства документ дополнило "введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Республике Беларусь в достаточных объемах".

В список стран, которые проводят недружественную политику в отношении Белоруссии, включены страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.