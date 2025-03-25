Трамп после переговоров в Эр-Рияде заявил о большом прогрессе по украинскому урегулированию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы добились большого прогресса по обоим направлениям (...): по России и Украине, и по Ближнему Востоку", - сказал Трамп в Белом доме, говоря об итогах переговоров представителей США с российской и украинской стороной в Саудовской Аравии.

"Мы ведем серьезные обсуждения с Россией и Украиной. И они идут хорошо", - добавил он.